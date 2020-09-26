Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'ya taziye mesajı
Ukrayna'da düşen askeri uçta 22 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başsağlığı paylaşımında bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde meydana gelen elim uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, dost Ukrayna halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında da Çavuşoğlu'nun mesajı alıntılanarak, "Dost ülke Türkiye'ye teşekkür ederiz." mesajı paylaşıldı.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesindeki askeri havalimanı civarında düştüğü bildirilmişti. Uçakta 28 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.