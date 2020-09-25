İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı'dan terör örgütünün ajansına pandemi röportajı

Türkiye, koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Vakalarda sonbaharın gelmesi ile ufak artışlar yaşansa da, salgın hala kontrol altında. Yeni önlemler ile salgının hızının arttığı bölgelerde hızlı önlemler alınıyor. Dünyada salgınla mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de bu başarının önemli bir eşiği de hiç kuşkusuz ki yatak kapasitesini ve hizmet seviyesini artıran şehir hastaneleri oldu.



ŞEHİR HASTANELERİ İLE KAPASİTE VE HİZMET ARTTI

Birçok ülke salgında yoğun bakım odası sorunu yaşarken, Türkiye şehir hastaneleri ve pandemi hastanelerini süratle tamamlayarak kapasiteyi artırdı. Salgını da kontrol altında tutarak kapasitelerin dolmasını engelledi.