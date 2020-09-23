Zoom ile derse katılma! Zoom canlı derse nasıl girilir? Zoom uygulaması nasıl indirilir, kurulur?

Zoom canlı ders nasıl girilir? Çoklu online görüşme platformu olan Zoom uygulaması son günlerde yeniden rağbet görmeye başladı. Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) dün yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşanmıştı. Bu nedenle canlı ders uygulamasına Zoom üzerinden devam edildi. Bugünkü canlı ders uygulamalarına katılacak olan öğrenciler ile velileri Zoom ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Zoom canlı derse nasıl girilir? Zoom uygulaması nasıl indirilir, kurulur? İşte merak edilenler...

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulaması Google Play ve Apple Store aracılığıyla indirilebiliyor. Bu uygulama marketlerini açtıktan sonra arama kısmına 'Zoom' yazarak programı indirebilirsiniz. Programın genel kullanımı ücretsiz olarak sunuluyor, ancak bazı ek seçeneklerinde ücret isteniyor.

ZOOM NASIL KULLANILIR?

Zoom'un zoom.us adlı resmi internet adresini açın. Açılan sayfa üzerinden "Sign Up Frre" seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresinizi yazın. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.