Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberine göre Mardin'in Midyat ve Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor