23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberine göre 'in Midyat ve Artuklu ilçesinde, ekipleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
ABONE OL
Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA