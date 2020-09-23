Son dakika: Binbaşı Ercan Kurt’un katili Amanoslar’da öldürüldü





'YILLARDIR İÇİMİZ YANIYORDU YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ'

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan annesi Zehra (80) ve babası Ahmet(82) oğullarını şehit eden teröristin öldürülmesiyle ilgili SABAH'a konuştu. Anne Zehra Kurt, "Benim dedem Çanakkale şehididir. Dedem Aliş Karabıyık şehit olduğunda annem 40 günlük bebeymiş. Ben şehit torunu olarak dünyaya geldim. Ercanımın da arkasında 2 tane küçük yavrusu kaldı. Ben şehit anası olarak öleceğim. Allah devlete, millete, ordumuza zeval vermesin. Yiğidimin katillerinden birinin daha öldürüldüğünü öğrendim. Çok sevindim" dedi. Baba Ahmet Kurt ise, "Allah Mehmetçiklerimize güç ve kuvvet versin. Yıllardır içimiz yanıyordu, şimdi az da olsa yüreğimize su serpildi" diye konuştu.