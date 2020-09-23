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CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor! Kağıt oynarken yakalandı

Genel Başkanı Kemal 'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "her oyunda yeni deste kağıt açılması" önerisini sunmuştu. Akıllara durgunluk veren açıklamanın ardından CHP Başkanı , İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020
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CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor! Kağıt oynarken yakalandı

Koronavirüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararıyla kahvehanelerde kağıt oyunu oynamak yasaklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerde kağıt oyunu açıklaması gündemdeyken, Denizli'den şaşırtan bir görüntü ortaya çıktı.

CHP'nin Denizli'ye bağlı Serinhisar Belediye Başkanı olan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken görüntülendi.

Lokal de oyun oynayanların maskesiz olduğu da gözden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU ELEŞTİRMİŞTİ!

Türk Tabipler Birliği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti.

"HER OYUNDA YENİ KAĞIT AÇACAKSINIZ"

Alınan kararlarda uzman görüşüne başvurulmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, akıllara durgunluk veren şu açıklamayı yapmıştı; "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman.

Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit.

Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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