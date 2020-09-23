Kıbrıs katliamında sümen altı edilen gerçekler!





3 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rumların yaptığı saldırılara kimse çıkıp "Sen neden bunu yapıyorsun?" demediğini belirten Yücel, "Türklerin nüfusu 250 bin civarındaydı. Olaylar sonrası 3 bin kişiyi sistemli saldırlar sonucunda kaybettik. 1958'de saldırılar başladıktan sonra BM ekipleri geldi. Ancak esas gelişleri 1963 kanlı Noel saldırılarından sonra mayıs ayında geliyorlar. Meşhur banyo katliamından sonra geliyorlar. Kıbrıs genelinde Yaklaşık 4 aylık bir çalışma yapıyorlar. Türk nüfusu Kıbrıs'ın değişik bölgelerinde dağınık olarak yaşarken, 1963 saldırılarından sonra Türklerin daha kalabalık yaşadığı bölgelere geliyor. Ortega raporunu yazıyor. Ev ev sokak sokak kime ne kadar zarar verilmiş onları çıkarıyor. Dönemin İngiliz sterliniyle 843 bin 500 sterlin maddi hasar çıkarıyor. Ancak o dönem rakamlarında bu çok yüksek bir meblağ. Havadan ve yerden fotoğraflarını çekiyorlar" dedi.