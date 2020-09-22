Son dakika: Türkiye'den Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlamasına sert tepki: Nafile bir propaganda çabası
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlaması) Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur"
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Yunan Cumhurbaşkanının 'işgalci' suçlaması) Söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur"
Rum-Yunan ikilisi gerçekleri görür, iki egemen devletli çözüm için yeniden görüşmelere hazır noktaya gelinirse Türkiye bunu destekleyecektir."
Yunan Cumhurbaşkanının savaş yerine barış ve uzlaşı söylemini samimiyetle benimsemesi ülkesi, Rum yönetimi ve tüm bölgenin çıkarına olacaktır"