Bakan Gül: 1200 hâkim ve savcı alımı için ilan web sitesinde yayınlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Gül, sınav ilanının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan o açıklama:

İLAN YAYINLANDI

"Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.

BAŞARILAR DİLERİM

Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek."