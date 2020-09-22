Bakan Gül: 1200 hâkim ve savcı alımı için ilan web sitesinde yayınlandı
Son dakika haberine göre… Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.” ifadelerini kullandı.
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Gül, sınav ilanının web sitesinde yayınlandığını duyurdu.
İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan o açıklama:
İLAN YAYINLANDI
"Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere bayram öncesi duyurduğumuz 1200 hâkim ve savcı alımı için yapılacak sınava ilişkin ilanı, Bakanlığımızın web sitesinde yayınladık.
BAŞARILAR DİLERİM
Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Göstereceğiniz gayret ve özveri, adalet sistemimize güç verecek."