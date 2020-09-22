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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Covid-19 Bilgilendirme sayfasından 22 Eylül'e ait açıklandı. Türkiye, dünyayı saran salgınını kontrol altında tutmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan .

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. ABD koronavirüsün merkezi haline gelirken, Avrupa 2. dalga ile karşı karşıya

Türkiye, tüm bu ülkelerin dışında koronavirüs salgınını başarıyla kontrol altında tutmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Covid-19 Bilgilendirme sayfasından 22 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İşte 22 Eylül koronavirüs vaka sayıları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ağır hasta sayımız 1.522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." ifadelerine yer verdi.

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