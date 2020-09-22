"KORSANIN ARTMASINA NEDEN OLACAK"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt da kararın UKOME toplantısında alındığını belirterek, şunları söyledi:

"212 sayısı az bir rakam değil. İstanbul'da zaten yüzde 83'lere dayanan bir trafikten söz ediliyor. Bu trafiği araç sayısı artırarak zaten çözemeyiz. Biz İstanbul'da taksi sayısı olarak yeterli olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü şu an bir dijital uygulama maalesef hayata geçmiş değil. Taksici memnuniyetini sağlayacak çalışmalar yapmak gerekiyor. Akademik çalışmalar yapılmalı. Bunlar yapılmadan taksi sayısının 5 bin artırılmasını talep etmek, biraz taksici esnafını yok saymak anlamına geliyor. Maalesef bu konuda 212 sayısı İstanbul içerisinde hizmet verecektir. Ancak burada şu sıkıntıyı dile getirmek gerekiyor. Bu ilçelerimizde yani Şile merkeze 75 kilometre olan bir mesafede oradaki taksiciler buraya geldiği zaman geri dönmeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu da o ilçelerde korsanın artmasına neden olacak. Bu nedenle arkadaşlarımız tepkililer. Biz korsanı önlemeye çalışırken korsanı kendimiz yaratıyormuşuz gibi düşünce içindeler."