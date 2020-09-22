CHP’li İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserveleri bozuldu' iddiası

KURBAN KESİM ALANINDAN KAÇMIŞLARDI

Yenişafak'ta yer alan habere göre Kurban Bayramı'nda İBB'nin kurduğu Kayaşehir'deki kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar binlerce lira ödemişti.

Ancak organizasyonu yapamayan İBB'nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olmuştu. Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.