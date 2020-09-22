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CHP’li İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserveleri bozuldu' iddiası

'nda Kayaşehir'de kesim alanlarındaki organizasyonu yapamadığı için onlarca kurbanın zayi olmasına neden olan 'de şimdi de toplanan hisselerle vatandaşa dağıtılmak üzere hazırlanan kurban konservelerinin bozulduğu iddia edildi. İBB Vakfı'na ait kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülere sosyal medyada gündeme oturdu. Vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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CHP’li İBB'nin İstanbul Vakfı tarafından dağıtılan 'kurban konserveleri bozuldu' iddiası

'li Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan İstanbul Vakfı'nın kurban hisselerinden toplayarak hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi.

KURBAN KESİM ALANINDAN KAÇMIŞLARDI

Yenişafak'ta yer alan habere göre 'nda 'nin kurduğu Kayaşehir'deki kurban kesim alanında kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar binlerce lira ödemişti.

Ancak organizasyonu yapamayan İBB'nin kasapları ve çalışanları kurban kesim yerlerinden kaçmasıyla birlikte onlarca kurban zayi olmuştu. Kayaşehir'de yaşanan skandalın ardından bir yeni skandal daha patlak verdi.



KURAN HİSSELERİNDEN HAZIRLANAN KONSERVELER BOZUK ÇIKTI

Bir anda sosyal medyanın gündemine düşen skandalda İBB Vakfı'nın kurban hisselerinden hazırladığı konservelerin bozuk olduğu iddia edildi. Bir çok kullanıcı İstanbul Vakfı'na ait kutusunda yer alan ürünlerin bozuk görüntülerini paylaşarak tepkisini dile getirdi.

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