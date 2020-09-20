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CHP'li belediyenin zulmüne yargı 'dur' dedi! Emsal karar

Son yapılan Mahalli İdareler seçimi sonucunda ’ye geçen ’nin Enez Belediyesi’nde işine son verilen 10 işçi açtıkları işe iade davasını kazandı. Bir işçinin davası ise devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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CHP'li belediyenin zulmüne yargı 'dur' dedi! Emsal karar

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönetimine geçen Edirne'ye bağlı Enez Belediyesi tarafından haksız yere işten çıkarılan işçiler, işe iade davasını kazandı.

Enez Belediyesi'nde çalışırken işlerinden edilen Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası üyeleri için 8 Kasım 2019 tarihinde sendika tarafından Enez Kent Meydanı'nda basın açıklaması yapılarak hukuk mücadelesine girişildi. 10 ayı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Enez Asliye Hukuk Mahkemesi, dün üyelerin işlerine iade edilmesine hükmetti. Mahkeme tarafından verilen kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet "Bir yılı yakın süredir verdiğimiz hukuk mücadelemiz sonrası Enez Asliye Hukuk Mahkemesi üyelerimizin işe iadesine karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte en büyük temennimiz üyelerimizin iş başı yaptırılması olacaktır" dedi.

İŞÇİLERDE BÜYÜK SEVİNÇ
Enez Belediyesi Hizmetİş Sendikası Temsilcisi Türker Korkmaz, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Birçok arkadaşımızın işine haksız ve hukuksuz şekilde son verilmişti. 10 arkadaşımız davayı kazandı. 1 arkadaşımızın ise davası hala sürüyor ve Kasım ayında sonuçlanmasını bekliyoruz" diyerek yaşadıkları mutluluğu dile getirdi.

KAYNAK-SABAH

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