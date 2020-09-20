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Siirt'te PKK'dan güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı

'in Eruh ilçesinde, 'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı güvenlik korucusunun otomobilinin geçişi sırasında infilak ettirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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Siirt'te PKK'dan güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı

Teröristlerce ilçeye bağlı Çetinkol köyü mevkisinde önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir güvenlik korucusunun otomobiliyle geçişi sırasında infilak etti.

Güvenlik korucusunun yara almadan kurtulduğu patlamada otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik korucusu, kontrol amaçlı Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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