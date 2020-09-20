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Başkan Erdoğan'ın yağmurlu havada çekilen fotoğrafı paylaşıldı

Başkan Erdoğan, çalışmalarını Çengelköy'deki 'nde sürdürüyor. Erdoğan'ın resmi hesaplarından Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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Başkan Erdoğan'ın yağmurlu havada çekilen fotoğrafı paylaşıldı

Başkan Erdoğan, çalışmalarını Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde sürdürüyor.

Erdoğan'ın sosyal medya resmi hesaplarından "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" notuyla Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.

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