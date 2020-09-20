Başkan Erdoğan'ın yağmurlu havada çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Başkan Erdoğan, çalışmalarını Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde sürdürüyor. Erdoğan'ın sosyal medya resmi hesaplarından Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.
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Başkan Erdoğan, çalışmalarını Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde sürdürüyor.
Erdoğan'ın sosyal medya resmi hesaplarından "Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam" notuyla Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.