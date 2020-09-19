



(Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç)

Ignatius'un Türkiye'yi "radikalleşmeyi körüklediğine" ilişkin yorumuna ilişkin Kılıç, "Bu yanlış ve yanıltıcıdır. Kendi şiddet yanlısı emellerini gerçekleştirmek için İslamı suistimal edenleri kınadık ve onlara karşı sert adımlar attık. DEAŞ'ı ve El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkelerden biri olduk." değerlendirmesinde bulundu.

DEAŞ'ın Türkiye'yi çarpık dünya görüşünün baş düşmanı olarak saydığını ve bu terör örgütünün Irak ile Suriye'den sonra en çok masum insanı öldürdüğü ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Kılıç, Türkiye'nin bu terör örgütüyle mücadele etmediğini iddia etmenin asılsız ve gülünç olduğunu kaydetti.