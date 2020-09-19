Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk'tan okullar hakkında flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Bakan Selçuk, "Okullarda tüm dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı, hijyen ve dezenfektan ihtiyaçları karşılandı, ateş ölçer bulundurulması sağlandı. Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz. Maskeleri, okullarımıza ulaştırdık." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ve Sağlık Bakanlığı arasındaki entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının hazır olduğunu bildirdi.

MASKELER OKULLARA ULAŞTIRILDI

"Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız" diyen Bakan Selçuk, çalışmalarla ilgili değerlendirmesine şöyle devam etti:

* Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz.

* 81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık.

* Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı.

* Ayrıca, tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

* Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı.

* Ayrıca, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı.

MİLLİ EĞİTİM VE SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA UYARI MEKANİZMASI

Bakan Selçuk, corona virüsü tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da hazır olduğunu ifade etti.

Sistemle öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Okul yönetimleri, alınan bildirimin ardından hemen harekete geçerek Sağlık Bakanlığı rehberindeki prosedürleri uygulayacak ve gerekli tedbirler alınacak.

Sistem, olası bir risk durumunda öğrencinin sınıfındaki hatta okul servisinde birlikte seyahat ettiği diğer öğrenciler için uyarı bildirimi yaparak tedbir alınmasını sağlayacak.