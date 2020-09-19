Adana'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.30'da yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ (19 EYLÜL)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.09.19 12:30:06 37.0292 35.8420 7.5 -.- 4.0 4.0 CEYHAN (ADANA)

2020.09.19 11:49:17 37.2400 28.2273 0.0 -.- 2.1 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2020.09.19 11:42:46 39.6848 34.0920 24.4 -.- 2.1 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR)

2020.09.19 11:36:02 39.0040 27.8373 15.9 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

2020.09.19 11:33:20 39.0253 27.8568 12.7 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

2020.09.19 11:10:09 40.6063 42.2467 5.0 -.- 1.7 -.- YUKARIBAKRACLI-SENKAYA (ERZURUM)

2020.09.19 11:08:41 39.6733 34.0730 5.4 -.- 2.0 -.- KILIMLI-AKCAKENT (KIRSEHIR)

2020.09.19 11:05:30 38.9982 27.4107 6.9 -.- 2.6 -.- CANKOY-KINIK (IZMIR)

2020.09.19 10:27:44 38.6652 42.0298 12.5 -.- 1.8 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS)

2020.09.19 10:18:29 38.7223 37.9873 15.0 -.- 2.0 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)

2020.09.19 09:59:06 37.2375 35.4220 9.0 -.- 1.8 -.- MALIHIDIRLI-IMAMOGLU (ADANA)

2020.09.19 09:50:14 36.8430 29.1462 16.3 -.- 1.3 -.- ARPACIK-FETHIYE (MUGLA)

2020.09.19 09:36:39 38.6822 38.2448 20.7 -.- 2.1 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA)