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Kastamonu'da FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı

'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı. Zanlı, gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020
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Kastamonu'da FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı

Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarında maske denetimi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu belirlendi.

Zanlı, gözaltına alındı.

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