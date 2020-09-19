Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İspanyol Gribi uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını ile İspanyol Gribi arasındaki bağlantıya değindi. Bakan Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken tedbirlere dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol Gribi ile koronavirüs salgını arasındaki benzerliği örnek gösterdi.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İSPANYOL GRİBİ SALGININDA, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı alınacak tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Bunlar iyi bilinmiyordu, yaygın uygulanmadı. Virüs 500 Milyon insana bulaştı. 50 ila 100 Milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım." ifadelerine yer verdi.