19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Macron'a cevap: Savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan'dan Macron'a cevap: Savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz

Başkan , Twitter adresi üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a mesaj verdi. Başkan Erdoğan paylaşımında, ''Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan Macron'a cevap: Savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz. Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provokasyonlara asla aldırış etmemekteyiz.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Macrondan Türkçe Doğu Akdeniz mesajı: Diyaloğu yeniden açalım SON DAKİKA: MACRON'DAN TÜRKÇE DOĞU AKDENİZ MESAJI: DİYALOĞU YENİDEN AÇALIM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA