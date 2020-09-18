YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2020 üniversite ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? Boş kontenjan, taban puanlar...
Üniversitelerde ek tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından 17 Eylül'de başlayan YKS ek tercihlerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. İlk tercihlerin sonucuna göre herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih döneminde başvurularını gerçekleştiriyor. Peki, YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2020 üniversite ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? YKS boş kontenjan ve taban puanlar nedir? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
YKS ek tercih ne zaman bitiyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci tercihleri başladı. İlk tercihlerin sonucuna göre, herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler ek tercih döneminde başvurularını gerçekleştiriyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile tercihlerin ne zaman sona ereceği belli oldu. Peki, YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2020 üniversite ek yerleştirmeler ne zaman yapılacak? YKS boş kontenjan ve taban puanlar nedir? İşte cevaplar...
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?
YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.
2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...
EK YERLEŞTİRME NEDİR?
Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri