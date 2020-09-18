Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların üstleri ve evlerindeki aramada 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 61 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Zanlıların üstleri ve evlerindeki aramada 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 61 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.