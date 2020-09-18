BBP lideri Destici'den TTB'ye tepki: Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı

"TEŞEKKÜR EDERKEN TTB MENSUBU DOKTORLARI AYIRMIYORUZ"

Rakamların farklı açıklandığı ya da eksik gösterildiğiyle ilgili çok büyük bir algı oluşturmaya çalışıldığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan son olarak '1648 vaka var.' dedi. Bunun aksi iddia ediliyorsa bunun karşısına somut deliller konulması lazım. Elinizde bir bilgi ya da belge yoksa sırf birtakım duyumlarla siyaset yapılmaz. Hele ki TTB gibi ya da hangi STK olursa olsun gerçekten devletin varlığını, milletin bütünlüğünü, insanın sağlığını, kişi hak ve hürriyetini, milletin istiklal ve istikbalini düşünerek hareket ediyorsa hele ki şu içinden geçtiğimiz şartlarda yardımcı olmaları lazım. Türk Tabipleri Birliğinin mensubu yüzlerce doktor da çalışıyor. Biz teşekkür ederken onları ayırmıyoruz ki. Bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sağolsunlar, varolsunlar biz onlardan razıyız ve şu an onlara ne veriliyorsa analarının ak sütü gibi helaldir."

Destici, sağlık çalışanlarına yönelik fiili ve sözlü saldırıların da alt düzeye düştüğünü kaydetti.

Salgınla mücadele Sağlık Bakanlığına yardımcı olmak yerine kafa karıştırmanın kimseye bir fayda getirmeyeceğini aktaran Destici, "Ciddi anlamda bilimsel bir öneriniz varsa onu ortaya koyarsınız. Dolayısıyla da orada bir muhatap bulamazsanız biz de muhatap bulunması noktasında gayret gösteririz. Herkes fikrini söylemeli ama fırsatçılık yapmamalı. Salt hükümeti, devleti yıpratmak için yapılıyorsa bunu kabul etmiyorum. Türk Tabipleri Birliğini gayrisamimi tutumundan vazgeçip samimi bir şekilde görüş ortaya koymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.