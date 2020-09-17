Yargıtay kararında gerçek yüzleri ortaya çıktı: Bunlar avukat değil terörist

Yargıtay, DHKP-C terör örgütünün Halkın Hukuk Bürosu bünyesinde toplanan avukat yapılanmasına yönelik davada 14 avukatın cezaları onadı.

2'si firari 20 sanığı bulunan dosyaya temyiz incelemesi yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi çarpıcı bir karar imza attı.



BUNLAR AVUKAT DEĞİL

Daire, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği kararlara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Sanıklar Özgür Yılmaz, Behiç Aşçı, Şükriye Erden, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Naciye Demir, Aycan Çiçek ile cezaevinde açlık grevi yapan ve temyiz incelemesi sırasında iyileşinceye kadar tahliyesine karar verilen Aytaç Ünsal'ın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aldıkları hapis cezaları onandı.

Kararda, sanıkların avukatlık görevi kapsamı dışında örgütü gizleme, faillerinin yakalanmasını engelleme, soruşturma organlarını yanıltma ve direnme yönünde telkinde bulunma, adli olaylarla ilgili örgüt üst düzey yöneticilerine rapor verme, terör örgütü mensuplarının cenazelerine, anma toplantı ve yasa dışı gösterilere katılma, örgüt faaliyeti çerçevesinde düzenlenen yurt dışında gerçekleştirilen konferanslara konuşmacı ya da dinleyici olarak katılma, kod isim kullanma, cezaevindeki örgüt mensuplarına kuryelik yapma şeklindeki eylemlerinin kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay ve Yağmur Ereren Evin'in "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan aldıkları hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

Daire, sanıklar Barkın Timtik, Ebru Timtik, Selçuk Kozağaçlı ve Ezgi Çakır Gökten hakkındaki hükümleri ise bozdu. Cezaevinde açlık grevinde hayatanı kaybeden Ebru Timtik'İn İstanbul Barosuna posterinin asılması kamuoyunda tepkilere yol açmıştı.

Terör örgütü DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıllarda Halkın Hukuk Bürosu'nda örgütsel faaliyet gösterdiği belirtilen 20 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.

Hazırlanan iddianame, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Bu mahkemede yapılan yargılama sonucu 18 şüpheli hakkında çeşitli cezalar kesilmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık avukat Barkın Timtik'i, 'Örgüt kurmak ve yönetmek' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH