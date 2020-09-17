Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu.



Son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde." ifadelerine yer verdi.