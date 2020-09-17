17 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 'e ait koronavirüs vaka sayılarını Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. İşte 17 Eylül'e ait koronavirüs vakaları...

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu.

Son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.

Son dakika: 17 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! Bakan Kocadan flaş mesaj: Durdurmak elimizde 17 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI! BAKAN KOCA'DAN FLAŞ MESAJ: DURDURMAK ELİMİZDE

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde." ifadelerine yer verdi.

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