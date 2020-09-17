Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. İşte 17 Eylül'e ait koronavirüs vakaları...
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Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu.
Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 1648 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu.
Son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde." ifadelerine yer verdi.