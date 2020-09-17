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Son dakika: MSB paylaştı! Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler: Yeni müjdeler yolda

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih ’ne Karadeniz’de, Yavuz Sondaj Gemisi’ne ve 'ne de ’de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: MSB paylaştı! Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler: Yeni müjdeler yolda

Türkiye tüm baskılara rağmen bölgedeki dik duruşunu sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İşte MSB'nin paylaşımındaki kareler:



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