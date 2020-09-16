Sağlık Bakanlığından önemli adım! 12 ile dev proje

BALKANLAR HEDEFİ

Hastanelerin bilişim ve teknoloji altyapısı güçlendirilecek. Sağlık turizminde temel ihtiyaç olan nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek ve aktif istihdama katkı sağlanacak. Sağlık turizmi ile diğer turizm alanları entegre edilecek, turizm çeşitliliğinin bütün bir yıl sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak. İstanbul'un sağlık turizmi açısından küresel marka haline gelmesine yönelik çok dilli tanıtım ve lansman faaliyetleri hayata geçirilecek. İstanbul'da sunulan sağlık hizmetleri uluslararası alandan kolay erişilebilir hale getirerek ulusal turizm gelirlerinin artmasına da katkı sağlanacak.