Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri...
Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri hemen hemen her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle sayısı fazla olan A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi birçok marketin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İhtiyaçlarını tamamlamak isteyenler marketlerin kapanış saatlerini merak ediyor. Peki, Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri...
Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri kaç? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde marketlerin açılış kapanış saatleri gündem oluyor. Vatandaşlar A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi marketlerin sabah saat kaçta açılıp akşam kaça kadar hizmet verdiğini merak içerisinde sorguluyor. Peki, Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri...
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor! Akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
BİM mağazaları saat 09:00 21:00 saatleri arasında haftanın 7 günü boyunca hizmet vermeye devam ediyor.
ŞOK SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
ŞOK mağazaları sabah 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet veriyor
CARREFOUR SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Carrefour mağazaları sabah 09:00 21:00 saatleri arasında açılıp kapanıyor
MİGROS SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Migros mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibi 09:00 21:00 arasında hizmet vermeye devam ediyor.