Kocaeli'de 286 kişiye koronavirüs cezası
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayanlara göz açtırılmıyor. Kocaeli'de yapılan denetimlerde, koronavirüs kurallarına uymayan 286 kişiye para cezası kesildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 286 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1201 iş yeri denetlendi, 22 bin 280 kişi sorgulandı.
Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 19, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve maske takmayan 264 kişi olmak üzere 286 kişiye idari para cezası uygulandı.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 53 kişi de yakalandı.