Suriye'de şehit olmuştu! Cenazesi memleketine getirildi

Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep Havalimanı'ndaki törenin ardından uçakla İstanbul'a gönderildi.

Kıdıman'ın cenazesi, İstanbul Havalimanı'ndan kardeşleri Ali Kıdıman, Soner Kıdıman, Işıl Sevindik ve ilgililerce teslim alındı.

Kara yoluyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilen Kıdıman'ın naaşını Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Temi karşıladı.

Kıdıman'ın cenazesi ambulanstan indirildiği sırada yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Atay, şehidin kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehidin cenazesi, yarın Bahçeşehir semtinde bulunan babaevine getirilecek ve daha sonra Merkez Büyük Camisi'nde saat 11.00'da kılınacak cenaze namazı sonrası Düzce Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.