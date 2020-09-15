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Son dakika: Antalya’da dev örgüt operasyonu | Sabıkaları çok kabarıktı

’da 22 ayrı suça karışan silahlı suç şebekesine operasyon yapıldı. Antalya, ve illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Son dakika: Antalya’da dev örgüt operasyonu | Sabıkaları çok kabarıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Y.T. liderliğinde eğlence mekanlarına yönelik olarak kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik olarak operasyonlar düzenlendi.

Antalya’da dev örgüt operasyonu! Sabıkaları çok kabarıktı ANTALYA’DA DEV ÖRGÜT OPERASYONU! SABIKALARI ÇOK KABARIKTI

Antalya, ve illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, metal dedektörü, tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Silahlı suç örgütü ile ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli suçlardan 20 ayrı olaya karıştıkları, ayrıca Antalya'da yakın zamanda gerçekleşen, medyada geniş yer bulan bir cinayet olayının bu silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı. Şebekenin tespiti yapılan tüm olaylarda toplamda 22 şahsı mağdur ettiği tespit edildi.

Olaylara karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

(Nazif KARAMAN/SABAH)


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