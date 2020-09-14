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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Başkanı 'ye şahsına ve sağlık personeline verdiği destek için teşekkür etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sayın Devlet Bahçeli’nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bır kısmı alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız" ifadelerini kullandı.

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