KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen öğretmen adaylarının katılacağı ÖABT sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar sınav merkezlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül 2020'de yapılacak.