KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta?
KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı için geri sayım sürüyor. ÖABT bu hafta yapılacak ve 2020 KPSS lisans sınavları sona erecek. Genel Kültür-Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına giren öğretmenler, bu kez ÖABT sınavında ter dökerek sorumlu oldukları alanlardan sınava tabi tutulacaklar. Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...
KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen öğretmen adaylarının katılacağı ÖABT sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar sınav merkezlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KPSS ÖABT sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ne zaman, saat kaçta? Merak edilen detaylar haberimizde...
Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül 2020'de yapılacak.
2020 KPSS LİSANS BAŞVURULARI SONA ERDİ
KPSS'nin eylül ayındaki oturumları için başvurular, 30 Haziran-13 Temmuz arasında alındı.
ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre geç başvuru günleri (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) 22-23 Temmuz'da sona erdi.
KPSS 2020 NE ZAMAN?
2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapıldı.
2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de sona erdi.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşecek.
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.