AÖF mezun durumu sorgulama nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav sonuçları açıklandı. Mezun olan adaylar bilgilerini öğrenerek diplomasını nasıl alacağını sorguluyor. AÖF diploma sorgulama hakkında detaylı bilglere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF mezun durumu sorgulama nasıl yapılır? AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Diploma sorgulama ekranı...

AÖF MEZUN OLDUĞUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Mezun olduğundan emin olmak isteyen öğrenciler tarafından AÖF mezuniyet sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. AÖF diploma sorgulama 2020 işlemleri direkt olarak AÖF'ün resmi internet adresinden gerçekleştiriliyor. Mezuniyeti hakkında detaylı bilgi almak isteyen AÖF öğrencileri, Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra durumlarını öğrenebiliyor.