İstanbul Valiliği'nden son dakika koronavirüs kararı! Konserler iptal mi oldu? Düğünler yasaklandı mı?

Son dakika... İstanbul'da düğünler ve konserler yasaklandı mı? Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir ay içinde ağır hasta sayısının yüzde 42 arttığını açıkladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da düğün ve konserlerin yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da konserler iptal mi oldu? Düğünler yasaklandı mı? İşte merak edilenler...

İSTANBUL'DA KONSERLER İPTAL Mİ?

14 Eylül saat 08.00'den itibaren açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecek.

İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?

81 il genelinde olduğu gibi İstanbul'da da sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecek.