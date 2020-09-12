İstanbul Valiliği'nden son dakika koronavirüs kararı! Konserler iptal mi oldu? Düğünler yasaklandı mı?
Son dakika... İstanbul'da konserler iptal mi? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alınıyor. Bayram sonrası vaka sayısında görülen artış nedeniyle İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. İstanbul Valiliği tarafından yeni kısıtlamalar açıklandı. Peki, İstanbul'da konserler iptal mi oldu? Düğünler yasaklandı mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... İstanbul'da düğünler ve konserler yasaklandı mı? Bayram ve sonrası yapılan düğünlerde sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayılarında artış görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son bir ay içinde ağır hasta sayısının yüzde 42 arttığını açıkladı. İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da düğün ve konserlerin yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da konserler iptal mi oldu? Düğünler yasaklandı mı? İşte merak edilenler...
İSTANBUL'DA KONSERLER İPTAL Mİ?
14 Eylül saat 08.00'den itibaren açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecek.
İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI?
81 il genelinde olduğu gibi İstanbul'da da sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecek.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KORONAVİRÜS KARARI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin başarıya ulaşması için İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgelerle maske takma zorunluluğu getirildiği, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında düzenlemeler yapıldığı, düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle İstanbul Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bugün yapılan toplantı sonrasında alınan 89 sayılı ve 14 Eylül saat 08.00'den itibaren uygulanacak kararlar şöyle sıralandı:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı veya İstanbul Valiliği Günübirlik Deniz Turizmi Kurulunca belgelendirilen gezi, spor, eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında, gezi, tur ve restoran teknelerinde, ticari yatlarda, Şehir Hatları işletmesi, Turyol, Dentur, Avrasya, Mavi Marmara gibi işleticiler tarafından gezi, spor, eğlence amaçlı olarak; deniz turizmi hizmetinde faaliyet gösteren deniz turizm araçlarında; düğün, nikah, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir.
Açık alanlarda yapılacak; konser, gösteri ve festival gibi etkinliklere hiçbir surette müsaade edilmeyecektir."
Herhangi bir mağduriyete neden olunmaması için alınan kararlara uyulmasının önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, yapılacak denetimlerde alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlarla ilgili olarak adli işlem başlatılacağı belirtildi.
BAKAN KOCA İSTANBUL'DA SON BİR AYDA AĞIR HASTA SAYISININ ARTTIĞINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ay içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ağır hasta sayısının İstanbul'da yüzde 42 arttığını belirterek, "İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz." ifadelerini kullandı.
Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının İstanbul'daki durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Nisan ayında hastaların yüzde 65'inin, vefatların ise yüzde 54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtten Koca, alınan tedbirlerle hasta sayısının yüzde 72, vefatların yüzde 78 azaldığını ifade etti.
Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:
"11 Eylül'de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76'sı İstanbul'daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da yüzde 42 arttı. İstanbul'da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum."