Bakan Çavuşoğlu: Her şekilde katkıda bulunmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Afganlararası Müzakereler'in açılış töreninde konuştu. Bugünün, Afganistan için "tarihi bir gün" olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun gerçekleşmesi için büyük çaba sarfeden ve müzakerelere ev sahipliği yapan Katar'ın katkılarını takdir ettiklerini ifade etti.

Afganistan'da yıllarca devam eden çatışmalardan sonra şimdi "gerçek bir barış şansı" olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Bu tarihi fırsatın kaçırılmayacağını ve müzakere sürecinin kalıcı bir barış anlaşmasına yol açacağını umuyoruz" dedi.

Kardeş Afgan halkının, barışı, istikrarı ve düzgün bir geçimi hak ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Ciddi zorluklarla birlikte hala önümüzde uzun bir yol olduğunu biliyoruz. Başlangıçta insani ateşkes öncelik olmalıdır. Kavga ve konuşma bir arada olamaz. Nihai hedef, sadece herhangi bir barış biçimi değil, adil ve kalıcı olmalıdır. İşleyen devlet yapıları ve sağlam bir ekonomik kalkınma stratejisi, bu tür bir barış için iki temel faktördür. Kapsayıcılık, iş birliği, koordinasyon ve bağlantısallık, hepimizin arzu ettiği sonuca yönelik çabaları destekleyecektir." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte Afganistan'ın uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Müzakerelerin bir turuna ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere bu sürece mümkün olan her şekilde katkıda bulunmaya hazırız." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin Afganistan'ın ve Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.