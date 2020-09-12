Bakan Akar ile çocukların güldüren sohbeti!  'Ben kimim' diye sorunca...

Doğru yanıtların ardından çocuklara şeker hediye eden Bakan Akar, daha sonra "Ben kimim?" diye sordu. Şapkasındaki yazıyı gören bir çocuk "Millî Savunma Bakanı" yanıtını verdi. Bu sırada Bakan Akar ve Komutanları gören şehit ve gazi yakını iki kişi de gelerek kendilerine gösterilen yakınlıktan dolayı Bakan Akar ve Komutanlara teşekkür etti. Bakan Akar da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu belirterek, "Onları daima minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, daha sonra çocukların yanından ayrılarak Hava Eğitim Komutanlığına geçti.