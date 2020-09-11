Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 11 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 11 Eylül'e ait koronavirüs verileri, bakanlık tarafından salgına özel olarak hazırlanan Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan paylaşıldı. İşte 11 Eylül'ün koronavirüs vaka tablosu.
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Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bildilendirme Sayfası'ndan 11 Eylül'e ait koronavirüs vaka tablosu açıkladı.
İşte Bakanlık tarafından yayımlanan tablo...
Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün." ifadelerine yer verdi.