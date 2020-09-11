11 Eylül 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... , 11 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 11 Eylül'e ait koronavirüs verileri, bakanlık tarafından salgına özel olarak hazırlanan Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan paylaşıldı. İşte 11 Eylül'ün .

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Bildilendirme Sayfası'ndan 11 Eylül'e ait koronavirüs vaka tablosu açıkladı.

Son dakika: 11 Eylül Cuma gününe ait Türkiyenin koronavirüs verileri açıklandı 11 EYLÜL CUMA GÜNÜNE AİT TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜS VERİLERİ AÇIKLANDI

İşte Bakanlık tarafından yayımlanan tablo...

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 56 CAN sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak BİRLİKTE TEDBİRle mümkün." ifadelerine yer verdi.

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