Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki araştırmalar hakkında açıklama

Türkiye'nin Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, araştırma gemilerine refakatların sürdüğünü de hatırlattı.

"KORUMA VE REFAKATLAR DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki baskılara boyun eğmeyeceğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir.