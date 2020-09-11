AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
AÖF yaz okulu sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. AÖF yaz okulu sınavına katılan binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyordu. Anadolu Üniversitesi tarafından sonuçların sınavın ardından 3 gün sonra açıklanabileceği duyurulmuştu. 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren yüz binlerce öğrenci, 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında yaz okulu sınavlarına katıldılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla araştırılıyor. AÖF tarafından sonuçlarının bugün erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...
AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
AÖF yaz okulu sınav sonuçları 11 Eylül'de açıklandı. AÖF yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenebilecekler.
AÖF AKADEMİK TAKVİM (2020-2021)
AÖF'ün 2020-2021 akademik takvimi şu şekilde:
YKS yeni kayıt: 31 Ağustos - 10 Eylül 2020
Dikey Geçiş: 28 Eylül 2020
Ek Yerleştirme: 01 Ekim 2020
Yatay Geçiş: 14 - 17 Eylül 2020
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 12 - 15 Ekim 2020
AÖF GÜZ DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 - 15 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15 - 25 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2021 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
2020-2021 AÖF yaz okulu kayıtları 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12-13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021