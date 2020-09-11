AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı! 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren yüz binlerce öğrenci, 5-9 Eylül 2020 tarihleri arasında yaz okulu sınavlarına katıldılar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online gerçekleştirilen yaz okulu sınavının sonuçları heyecanla araştırılıyor. AÖF tarafından sonuçlarının bugün erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 AÖF yaz okulu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları 11 Eylül'de açıklandı. AÖF yaz okulu sınavlarına katılan öğrenciler sonuçlarını https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden öğrenebilecekler.

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