Son dakika: Jandarma astsubay sınav sonuçları sorgulama! 2020 Jandarma mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?
Son dakika... Jandarma Subay ve Astsubay alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 300 subay ve 1.000 astsubay alımı için başvurular 3 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yapan binlerce vatandaş, heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sonuçların açıklandığı bildirildi. Peki, Jandarma astsubay sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Jandarma mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...
Jandarma astsubay başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Jandarma Genel Komutanlığı'hna yapılacak 300 subay ve 1.000 astsubay alımı için başvurular 3 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. 2020 yılında gerçekleştirilecek subay ve astsubay öğrenci alımı için başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği başvuru sonuçları açıklandı. Peki, Jandarma astsubay sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 Jandarma mülakat sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevaplar...
JANDARMA SUBAY-ASTSUBAY BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru sonuçları, vatandas.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar e-Devlet aracılığıyla başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linklere tıklayarak başvuru sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
2020 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAV SONUÇ DUYURUSU
2020 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ SINAV SONUÇ DUYURUSU
2020 YILI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUVAZZAF TABİP/DİŞ TABİBİ SUBAY TEMİNİ SINAV SONUCU
2020 YILI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ SINAV SONUÇ
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b.Lise veya dengi okullardan mezun olmuş veya kayıttarihine kadar mezun olacak durumda olmak veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunu olmak,
c.Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1999ve sonrası doğumlu olmak)(Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)
ç.Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d.Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e.www.jandarma.gov.trve www.jsga.edu.trinternet adreslerinde yayımlanan "2020 yılıJandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) Öğrenci başvuru kılavuzu'nda ve 2020 yılıJandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi (JSGF) Öğrenci Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.