65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yasağı olan iller hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını açıklamaya devam ediyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeniden yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Virüsün en çok etkilediği grup olan 65 yaş üstüne yasak gelen iller sorgulanıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yasağı olan iller hangileri? İşte tam liste...

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN GETİRİLEN YASAKLAR

ANKARA

Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.