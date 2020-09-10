ÖSYM KPSS 2020/11 tercih kılavuzu: Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
KPSS 2020/11 tercih kılavuzu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin detaylar paylaşıldı. 2020/11 tercih kılavuzu ile birlikte şartlar ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte KPSS 2020/11 tercih kılavuzu...
KPSS 2020/11 ile Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek personel alımı için tercih işlemleri 10 Eylül'de başladı. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personel alımlarının şoför, teknisyen, aşçı ve programcı gibi kadrolara yapılacağı bildirildi. Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte KPSS 2020/11 tercih kılavuzu...
KPSS 2020/11 TERCİHLERİ BAŞLADI
ÖSYM tarafından KPSS 2020/11 tercih kılavuzu erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak tercih kılavuzuna ulaşabilirsiniz.
KPSS 2020/11 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
Adaylar tercih işlemlerini, 10-16 Eylül 2020 tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği kadrolar şu şekilde:
BAŞVURU GENEL ŞARTLAR NELER?
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.