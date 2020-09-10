'Mavi Vatan'ın bekçisi Türkiye'nin gücüne güç katacak!

"BU HEYECAN BİZLERİ ÇOK DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAK"

Türkiye'nin savunma sanayisinde gayretli bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Demir, "Milletimiz, ülkemiz çok daha iyisine layık. Buraya varmak için de gece gündüz demeden çalışmak gerekiyor. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bunu da gençlerimizle, onlarda oluşan heyecanla, onlarla kol kola yürüyerek, o heyecana ortak olarak, o heyecandan oluşan enerjiyi şirketlerimize kanalize ederek gerçekleştireceğiz. Eğer 'bugün iyi bir noktadayız' diyorsak, bu heyecan bizleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacak." diye konuştu.