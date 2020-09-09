Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor?
2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu döneme ilişkin ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet'ten gerçekleştiriliyor. 2 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde son viraja girildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...
Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Birçok kamu hizmetinin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sahipleri, e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...
Görevlendirme sonrasında istenen belgeler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlükleri İnsan Kaynakları bölümüne teslim edilerek gerçekleştirilecek.
Görev alınması durumunda:
Adli sicil belgesi, askerlik beyan belgesi, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ile fotokopisi, varsa formasyon belgesi aslı ve fotokopisi, nüfus cüzdanı ve fotokopisi, varsa kurs belgesi ve fotokopisi, seminer belgesi ve fotokopisi, varsa KPSS belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bağlanmış emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bulunmaması,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesindeki genel şartları taşımak,
* Devlet memurluğundan ya da öğretmenlikten ihraç edilmeyi gerektiren ceza almamış olmak.
* Ücretli öğretmenlik başvurusu için KPSS puanı şartı bulunmamakla birlikte, formasyon şartı bulunmamasına karşın formasyona sahip kişiler daha avantajlı olacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞI
Ücretli öğretmenlik maaşı 2020 yılında bir miktar arttı. Ücretli öğretmenlik maaşları ders saatine göre 16 TL aldıkları için ortalama olarak aylık 2.000 TL tutarından bir maaş almaktadırlar. Ücretli öğretmenlikte belirli bir saati aştıktan sonra Asgari Geçim İndirimi de hesaba katılacağını hatırlatalım. Ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 1-15 arası yatırılmaktadır. Ek ders ücreti de almamaktadırlar.
ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ HESAPLAMA
Ücretli öğretmen maaşı hesaplama yöntemi için bir örnek verelim:
Haftada 25 saat derse girdiniz. 4 haftada 25 saat derse girdiğinizi hesaplarsak aylık 100 saat derse girmiş olursunuz. 100 saat ders için 14 gün SGK prim günü yapar ve brüt 2044,85 TL, net 1699,99 TL ücret alırsınız.
GİRİLEN SAATE GÖRE MAAŞ
Bir ücretli öğretmen, girdiği ders basına maaş ödemesi alır. Öğretmenlerin aylık girdiği ders sayısı hesaplanır ve ders sayısına göre her ay öğretmenlere maaş ödemesi yapılır.
Gündüz ek ders ücreti: 17,22 TL
Gece ek ders ücreti: 18,45 TL
Özel eğitim ek ders ücreti: 21,54 TL
Takviye kursu ek ders ücreti: 34, 45 TL
ANAOKULU ÖĞRETMENİ MAAŞI
Anasınıfı öğretmeni maaşı ortalama 2490 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük olarak 2020 TL en yüksek ise 3130 TL almaktadırlar.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ MAAŞLARI
Okul öncesi öğretmenliği maaş durumu merak edilenler arasındaydı. Okul öncesi öğretmeni maaşı ortalama 2750 TL olarak hesaplanmıştır. En düşük 2020 TL olurken en yüksek ise 3610 olarak belirlenmiştir.