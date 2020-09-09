Ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşlar, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Birçok kamu hizmetinin yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, ücretli öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Eylül'de başlayan ücretli öğretmenlik başvuruları 14 Eylül'de sona erecek. Bu nedenle 2 Eylül 2020 tarihinden önce ve 14 Eylül tarihinde sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 2 Eylül'den önce başvuru yapan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. MEB tarafından sonuçlar açıklanır açıklanma ahaber.com.tr'de yer alacak.