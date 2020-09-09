Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 9 Eylül Çarşamba

Son 24 saatte 943 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 254 bin 188'e yükseldi.

Koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasının hemen akabinde Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Bakan Koca, ''Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım.'' ifadelerini kullandı.