09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 9 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri açıklandı! Toplam test sayısı 8 milyonu geçti

9 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri açıklandı! Toplam test sayısı 8 milyonu geçti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2020 19:15
Güncelleme:09.09.2020 19:15
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 9 Eylül Çarşamba gününün koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de yapılan test sayısı 8 milyonu geçti. Bugün 111 bin test yapılırken yeni vaka sayısı ise 1673 olarak tespit edildi. İşte Türkiye'deki Covid-19 vakalarında son durum...

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

55 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 837 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 673 olarak belirlendi.

Bakan Koca paylaşımını, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." notuyla yaptı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
9 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
9 Eylül günlük koronavirüs verileri açıklandı
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı!
Saraçoğlu koronaya savaş açan besinleri açıkladı
Saraçoğlu koronaya savaş açan besinleri açıkladı
Terör örgütlerine ağır darbe
Terör örgütlerine ağır darbe
Bir aile daha evladına kavuştu
Bir aile daha evladına kavuştu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
İdlib komutanı birliğinin başında şehit oldu
Mütercimler hakkında soruşturma
Mütercimler hakkında soruşturma
Hainler bu notla etkisiz hale getirildi
Hainler bu notla etkisiz hale getirildi
'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları!
'Oda TV şeyhi’nin karanlık bağlantıları!
Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
Japonya Başbakanı'na geçmiş olsun telefonu
Doğu Akdeniz'deki kirli oyunların arka planı!
Doğu Akdeniz'deki kirli oyunların arka planı!
Sözde sapık şeyh FETO'ya seslenmiş!
Sözde sapık şeyh FETO'ya seslenmiş!
Daha Fazla Video Göster