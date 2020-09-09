9 Eylül Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri açıklandı! Toplam test sayısı 8 milyonu geçti

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 9 Eylül Çarşamba gününün koronavirüs verilerini açıkladı. Türkiye'de yapılan test sayısı 8 milyonu geçti. Bugün 111 bin test yapılırken yeni vaka sayısı ise 1673 olarak tespit edildi. İşte Türkiye'deki Covid-19 vakalarında son durum...

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

55 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 837 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 673 olarak belirlendi.

Bakan Koca paylaşımını, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1.673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." notuyla yaptı.