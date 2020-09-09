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Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Son dakika haberine göre İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10’uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10'uncu Dairesince verilen iptal kararının, Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır.

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