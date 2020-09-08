Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından Heybeliada'daki araziyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Heybeliada'daki pandemi hastanesi tartışmasıyla ilgili "Salgınla mücadele kapsamında Heybeliada'ya yeniden bir Pandemi Hastanesi inşası planlanması halinde, söz konusu araziyi de Başkanlığımız iade etmeye ve süreçle ilgili gerekli desteği vermeye hazırdır. Söz konusu alanların Başkanlığımıza bağışlanması söz konusu değildir. İlgili mevzuat doğrultusunda, kamuya ait araziler kamu kurumlarına nasıl tahsis ediliyorsa, Heybeliada'daki alanlar da Başkanlığımıza aynı usullerle tahsis edilmiştir" açıklamasında bulundu.